Полицейские в Казани задержали 196 болельщиков после матча за Суперкубок России

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Сотрудники правоохранительных органов в Казани задержали 196 болельщиков после матча между "Зенитом" и ЦСКА за Суперкубок России, который состоялся 15 июля на казанском стадионе "Ак Барс – Арена". Об этом сообщается на сайте МВД РФ по Республике Татарстан.

По данным ведомства, охрану общественного порядка обеспечивали свыше 2,6 тысячи сотрудников полиции. Кроме того, были привлечены сотрудники и военнослужащие Росгвардии, контролеры-распорядители, работники частных охранных организаций и представители общественных объединений правоохранительной направленности.

"Матч посетили более 40,8 тысячи зрителей, в том числе порядка 5,6 тысячи активных болельщиков ФК "Зенит" и 9,1 тысячи болельщиков ПФК ЦСКА, прибывших в столицу Татарстана из различных регионов страны воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом", – добавили в региональном главке МВД.

По данным министерства, в казанские отделы полиции доставили 196 болельщиков за разные правонарушения. Всего правоохранители составили 156 административных протоколов, в том числе. Так, 114 человек были привлечены по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

В МВД уточнили, что суд рассмотрел 91 материал об административных правонарушениях и назначил аресты на различные сроки

в отношении 59 человек. Кроме того, вынесены штрафы в отношении 27 лиц. Сотрудники правоохранительных органов продолжат работу 17 июля.

"По факту грубого нарушения общественного порядка в электропоезде сообщением "Нижний Новгород – Казань" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", – заявили в ведомстве.

По данным МВД, благодаря принятым комплексу мер, грамотной организации обеспечения правопорядка и слаженных действий, полицейским удалось минимизировать риски совершения более серьезных правонарушений и предотвратить возможные тяжкие последствия.

Накануне футбольный клуб Санкт-Петербурга "Зенит" в серии пенальти обыграл московский ЦСКА и стал обладателем Суперкубка России по футболу. В серии пенальти петербуржцы оказался сильнее и выиграли со счетом 5:4.

Петербургский "Зенит" восьмой раз в истории стал обладателем Суперкубка России. Этот футбольный клуб обошел ЦСКА по данному показателю.

"Зенит" выиграл Суперкубок России в восьмой раз