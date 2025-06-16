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16 июня, 21:49

Происшествия

Росгвардия задержала мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Москва"

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали 18-летнего мужчину, который пытался поджечь призывной пункт в центре столицы, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что правоохранители сумели пресечь противоправные действия. Мужчину удалось задержать на месте происшествия.

В ходе допроса молодой человек признался, что пытался совершить поджог, потому что мошенники обещали посадить его семью.

Возгорание было оперативно ликвидировано. К настоящему моменту задержанный передан полицейским, которым предстоит вести дальнейшее разбирательство.

Ранее ФСБ России задержала шесть молодых людей, которые совершали поджоги в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях после разговора с телефонными мошенниками. По данным силовиков, молодые люди по указанию спецслужб Украины подожгли транспортные объекты и декорации, которые были установлены в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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