МВД проверит сведения о задержании автобусов волонтеров в Херсонской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция проверит распространенную в Сети информацию о задержании трех автобусов волонтеров в Херсонской области и законности действий сотрудников правоохранительных органов, сообщается в телеграм-канале МВД России.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, волонтеры использовали микроавтобусы для транспортировки гуманитарного груза.

"Главным управлением собственной безопасности МВД России организована объективная и всесторонняя проверка сведений, опубликованных администраторами телеграм-каналов. По ее результатам действиям полицейских будет дана объективная правовая оценка", – подчеркнула она.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в обиход общероссийский отличительный знак для волонтеров, которые помогают российским военным в зоне специальной военной операции. Парламентарий подготовил обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Он отметил, что россияне принимают участие в сборе гуманитарной помощи, а также перечисляют деньги на нужды войск.

Свое предложение Милонов мотивировал тем, что общероссийский знак отличия будет способствовать единению граждан и наглядно продемонстрирует проявление патриотизма и активной жизненной позиции.



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