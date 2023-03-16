Глава СК запросил доклад о ситуации с подростком, впавшим в кому после операции в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по ситуации с подростком, который впал в кому после проведения операции в Москве, сообщается в телеграм-канале СК.

Проверка организована по заявлению родителей мальчика. По их словам, их сыну 2009 года рождения провели плановую операцию, после которой наступила клиническая смерть. После реанимационных мероприятий подросток впал в кому.

Главное следственное управление СК России по Москве устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее Мосгорсуд закрыл уголовное дело врача-гематолога Елены Мисюриной, изначально получившей два года колонии по делу о смерти пациента. Она выразила мнение, что ее пример поможет в будущем избегать подобных ситуаций. Мисюрина особо отметила поддержку со стороны профессионального сообщества врачей.

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