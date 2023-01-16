Прокуратура Ставрополья проверит школу, откуда вернулся ребенок со следом от плети

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прокуратура проверит учебное заведение в Ставропольском крае, откуда вернулся ребенок со следом от удара плетью. Об этом сообщает РИА Новости.

"По поручению прокурора Ставропольского края Юрия Немкина прокуратура края проводит проверку по материалам, размещенным в средствах массовой информации по факту недопустимого обращения с несовершеннолетним в общеобразовательном учреждении", – заявили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что действиям должностных лиц дадут оценку на предмет соблюдения образовательного законодательства.

В понедельник СМИ Ставропольского края сообщили об инциденте с ребенком, который вернулся из школы со следом от плети на спине. Фотографию травмы в социальных сетях опубликовал отец пострадавшего.

Мужчина рассказал, что его сын учится в кадетской школе, а плетью его отхлестали за провинность. Такое наказание якобы предусмотрено в правилах образовательного учреждения.

В школе также провели служебное расследование. Местные власти сообщили, что был выявлен факт рукоприкладства со стороны воспитателя.

Ранее прокуратура Москвы сообщила о проверке по факту травмирования ребенка при использовании пиротехники во дворе жилого дома на Щелковском шоссе в Восточном административном округе столицы. Сообщается, что пострадавший находился без надзора взрослых.

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