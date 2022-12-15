СК возбудил дело после нападения осужденного на конвоиров в Челябинской области

Фото: СУ СК РФ по Челябинской области

Следователи возбудили уголовное дело после нападения осужденного мужчины на конвоиров в здании Карабашского городского суда. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Челябинской области.

Дело возбудили по статьям 317, 313 Уголовного кодекса РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", "Побег из под стражи").



Осужденный напал на конвоиров днем 15 декабря после оглашения обвинительного приговора. Мужчина ударил металлическим предметом полицейских, а после попытался скрыться. Его задержал другой правоохранитель, который применил табельное оружие.



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