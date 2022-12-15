Осужденный напал на конвоиров в суде в Челябинской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Осужденный напал на сотрудников конвойной службы в здании Карабашского городского суда Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Происшествие случилось днем после оглашения подсудимому обвинительного приговора. Житель Кыштыма ударил металлическим предметом одного полицейского и попытался напасть на другого.

"Для пресечения его противоправных действий в соответствии со статьей Федерального закона № 3-ФЗ "О полиции" полицейские применили огнестрельное оружие", – говорится в сообщении.

Одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, а второму назначили амбулаторное лечение.

Ранее правоохранители в ходе штурма ликвидировали мужчину, ранившего полицейских и стрелявшего в сторону следователя СК в Анапе. Представители энергосбытовой компании вместе с двумя полицейскими прибыли к дому 56-летнего местного жителя для отключения электроэнергии из-за неуплаты. Мужчина агрессивно отреагировал на это решение, нанес ножевые ранения полицейским, стрелял в сторону сотрудника следственного отдела и забаррикадировался в доме.



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