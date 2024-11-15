Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Шесть человек пострадали при пожаре в частном доме в Одинцове – трое женщин и трое детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства здравоохранения Московской области.

"Одному пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте, и от госпитализации он отказался. Пять были госпитализированы в медучреждение, подведомственное минздраву Московской области", – рассказали в ведомстве.

Доставленные в больницу пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, добавили в пресс-службе министерства.

Еще до прибытия пожарных из дома эвакуировали 24 человека, в том числе 18 детей, утверждает агентство со ссылкой на оперативные службы.

В настоящее время, по данным МЧС России, пожар удалось локализовать.

Предварительно установлено, что изначально огонь охватил спальню на втором этаже, уточнили в подмосковной прокуратуре. В доме располагается филиал благотворительной организации помощи женщинам. Надзорное ведомство намерено проконтролировать ход расследования происшествия.

По факту возгорания возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении имущества по неосторожности. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия, чтобы провести осмотр.

Причиной пожара могла стать аварийная работа электросети дома или неисправность электроприбора, сообщили представители экстренных служб в беседе ТАСС.

О пожаре в деревне Чигасово в подмосковном Одинцовском районе стало известно ранее. Огонь распространился на 300 "квадратов". К борьбе с огнем привлекли 15 спасателей и три единицы техники.

