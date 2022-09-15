Включившего украинскую песню преподавателя арестовали в Крыму

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Видео: пресс-служба МВД по Республике Крым

В Крыму арестовали на 13 суток преподавателя техникума, который включил украинскую песню. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным правоохранителей, преподаватель в Белогорске показал студентам видео с песней, схожей "с нацистской атрибутикой до степени смешения, в котором воспроизводились действия беспилотного летательного аппарата, используемого против Вооруженных сил РФ". Сам же преподаватель заявил, что показал видео с целью ознакомления.

В отношении мужчины составили протоколы за публичную дискредитацию ВС РФ и публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики.

Ранее в Чите уволили руководителя и педагога детского сада, воспитанники которого получили грамоты с гербом Украины. Решение об увольнении приняли в городском комитете образования. Перед этим ведомство провело проверку, по результатам которой подтвердился факт халатности педагога и руководителя.

