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Бывший солдат ВСУ напал на двух беженок с Украины во Франции, приняв их за русских, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 12 сентября в городе Рокбрюн-Кап-Мартен рядом с Ниццей. Две женщины украинского происхождения подали жалобу в комиссариат полиции Ментона из-за насилия, совершенного против них. Обвиняемый, также украинец по происхождению, на допросе в полиции признал вину.

В интервью газете Nice-Matin потерпевшие рассказали, что нападавший был русским и ударил их за то, что они слушали песню на украинском языке, где звучали антироссийские лозунги. Однако издание выяснило, что подозреваемый – бывший украинский солдат, который объяснил полицейским на допросе, что тоже принял женщин за русских.

Ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия должна жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны и любые проявления русофобии и неонацизма.

Он подчеркнул, что человечество должно помнить уроки страшной трагедии, порожденной нацизмом в XX веке. Также Путин отметил, что проведение международного антифашистского конгресса в рамках форума имеет огромное общественное и политическое значение.