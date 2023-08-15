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15:58

Происшествия

Начальник Майкопского учебного авиаполка погиб при учебном полете на Л-39

Фото: телеграм-канал "Мурат Кумпилов"

Начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров погиб в ходе учебного полета, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.

По его словам, несчастный случай произошел 14 августа.

Кумпилов рассказал, что Гуров на протяжении многих лет возглавлял воинскую часть Майкопского гарнизона, был участником военной операции в Сирии и специальной военной операции на Украине.

По данным РИА Новости, ЧП произошло с учебным самолетом Л-39. По информации Минобороны, воздушное судно потерпело крушение при заходе на посадку в Краснодарском крае. При этом падение объекта было зафиксировано в черте аэродрома.

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