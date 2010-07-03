Задержаны четверо сбежавших из изолятора в Туве заключенных

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Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали четверых из девятерых мужчин, сбежавших из изолятора временного содержания, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

На территории Барун-Хемчикского района задержаны мужчины 1991, 1994, 1984 и 1977 годов рождения, совершивших побег из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела РФ "Барун-Хемчикский". Ранее полиция задержала двух из девятерых злоумышленников.

Заключенные сбежали 14 апреля, ударив ножом полицейского. Предварительно установлено, что их вывели за вещами в каптерку. В этот момент двое напали на дежурного и выпустили остальных.

На свободе оказались четверо осужденных за разбой, грабеж и причинение тяжких телесных повреждений, которые ожидали этапирования к местам лишения свободы. Помимо этого, сбежали пятеро подозреваемых: их обвиняют, в частности, в убийстве.

В тот же день рядом с местом побега задержали одного из мужчин. Он не сопротивлялся.

Возбуждены уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителя и побеге из места лишения свободы. Пострадавшего полицейского госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.