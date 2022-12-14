СК начал проверку после попытки самоубийства мужчины в камере "Бутырки"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Москве организована проверка после попытки самоубийства мужчины в камере следственного изолятора № 2 "Бутырка". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел еще 16 ноября. Проверка по данному факту началась 13 декабря.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверочных мероприятий.

Ранее осужденный на 20 лет серийный убийца из "банды молоточников" Никита Лыткин покончил с собой в иркутской колонии № 7. Факт суицида подтвердило региональное управление ФСИН. Приговор членам "банды молоточников" или "Академовских маньяков" был вынесен в апреле 2013 года Иркутским областным судом. Никиту Лыткина признали виновными в серии нападений и убийств, совершенных с декабря 2010 года по апрель 2011 года в иркутском микрорайоне Академгородок.

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