Полицейские задержали подозреваемого в ДТП с машиной скорой помощи под Томском

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Томской области"

Полицейские задержали в Томской области предполагаемого виновника в ДТП с автомобилем скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Предварительно, 40-летний подозреваемый не имеет прав на управление транспортными средствами.

Авария произошла на трассе Томск – Мариинск. Грузовик ехал со стороны села Турунтаево, а автомобиль скорой помощи – со стороны Томска в город Асино. После столкновения произошло возгорание. В результате четыре человека, которые ехали в автомобиле скорой помощи, погибли. Водитель грузовика получил травмы.

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