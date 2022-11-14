Автомобиль сбил 7-летнего ребенка на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель каршеринга сбил 7-летнего мальчика возле дома 27 в 4-м Вятском переулке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль. Мальчика госпитализировали с предварительным диагнозом "закрытый перелом правой голени" и "ссадина лба".

"На месте ДТП работают сотрудники дорожно-патрульной службы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали после столкновения трех автомобилей на Волгоградском проспекте в Москве. Две из трех попавших в ДТП машин – такси. Движение в районе аварии было затруднено, так как осуществлялось по одной полосе в каждую сторону.



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