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17:13

Происшествия

Площадь пожара на складе с пластиком в Екатеринбурге выросла до 4 тыс квадратных метров

Фото: телеграм-канал Shot

Видео: телеграм-канал "Екатеринбург ЧП"

Площадь пожара на складе с пластиком в Екатеринбурге увеличилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По информации ведомства, огонь охватил территорию в 4 тысячи квадратных метров. Ранее сообщалось о расширении пожара с 800 до 2 500 квадратных метров.

Тушение пожара, как заявили в МЧС, осложнено загруженностью помещения пластиковой продукцией. Кроме того, на объекте наблюдается сильное задымление.

На данный момент к тушению возгорания привлечены почти 90 человек и 24 единицы техники. На месте происшествия задействуют беспилотный летательный аппарат и пожарный поезд.

Ранее в октябре стало известно о пожаре в здании мебельного цеха в подмосковной деревне Масново-Жуково. Площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров.

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