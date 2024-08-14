На Байкале двое туристов сорвались со скалы, убегая от медведя

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Двое туристов сорвались со скалы на Байкале, убегая от медведя, сообщается в телеграм-канале СУ СК РФ по Республике Бурятия.

По предварительным данным, мужчины отдыхали на берегу Чивыркуйского залива в одной из отдаленных бухт, куда приплыли на лодке. Из леса к ним вышел медведь, убегая от которого они сорвались со скалы.

В результате происшествия один из мужчин погиб, второй получил повреждения различной степени тяжести.

К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая проведет детальный осмотр места происшествия и опросит очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее огромный черный медведь выбежал на лыжную трассу на американском горнолыжном курорте Heavenly Mountain в Калифорнии. Дикий зверь резко появился из леса, в результате чего едва не сбил лыжника с ног. Столкновения удалось избежать. Медведь, не останавливаясь, скрылся на другой стороне трассы. Там его ждали медведица с медвежонком.