17:18Происшествия
В МИД Украины подтвердили гибель своего дипломата в Армении
Фото: 123RF/evrenkalinbacak
Министерство иностранных дел Украины подтвердило гибель в Армении своего дипломата. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким мужчины.
"Министерство <...> с глубокой грустью извещает о трагической смерти 13 августа 2023 года опытного и высококвалифицированного дипломата, временного поверенного в делах Украины в Республике Армения Александра Анатольевича Сенченко", – говорится в заявлении на сайте МИД Украины.
О гибели Сенченко ранее писал местный портал shamshyan.com. Отмечалось, что 13 августа мужчина утонул в озере Севан. При этом изначально было известно только то, что мужчина являлся временным поверенный в делах Украины.
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