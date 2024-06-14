"Коммерсант": экс-бригадира ракетного предприятия обвинили в удалении папки "Хлам"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Увольняющийся руководитель бригады Государственного машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" имени А. Я. Березняка Сергей Коротких удалил со своего компьютера информацию из папки "Хлам", в которой хранились критически важные расчеты, утрата которых едва не стоила срыва гособоронзаказа. Об этом пишет "Коммерсант".

Его обвинил по статье "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ", за которую грозит срок до восьми лет колонии. Следствие выяснило, что Коротких устроился на предприятие в 2015 году и заслужил хорошую репутацию. Однако в декабре 2022-го выяснилось, что он при наличии второй формы допуска к секретным данным с целым рядом ограничений выезжал в Турцию, где женился на местной девушке, несмотря на запрет контактов с иностранцами.

По словам мужчины, он сообщил об этом региональному управлению ФСБ и не знает, почему они не передали эту информацию предприятию. Из-за этого он решил уволиться вместе с начальником первого отдела и одним из руководителей предприятия, но весной 2023-го прокуратура завела на него дело.

Следствие заявляет, что Коротких не получал разрешения на удаление терабайта данных, в которые входили личные сведения, фото, переписки, а также расчеты, требующиеся для производства ракетного оборудования. Руководство "Радуги", в свою очередь, настаивает, что действия бригадира едва не спровоцировали срыв гособоронзаказа.

Свою вину экс-руководитель признал частично, а в свою защиту заявил, что за границу выезжал не только он, но и другие сотрудники МКБ. Кроме того, по словам Коротких, никто из них не был в курсе запрета. Также он считает, что не мог нанести вред предприятию, так как стер данные со своего компьютера, а не с сервера организации. Обвиняемый предположил, что иск МКБ вызван личным конфликтом.

В данный момент Коротких арестовали, однако он попросил отпустить его под домашний арест или под запрет определенных действий, когда прокурор требует продлить его содержание под стражей еще на полгода. При этом суд поддерживает сторону последнего.

Ранее по аналогичной статье суд Москвы избрал меру пресечения заместителю гендира "Сирены-трэвел" Александру Кальчуку. Хорошёвский районный суд запретил ему определенные действия на 2 месяца (до 4 июня).

До этого хакер из Тамбова попытался взломать сайт оборонно-промышленного комплекса. На мужчину завели уголовное дело о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.

