Госдума одобрила закон о конфискации имущества и денег у киберпреступников

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Госдума в третьем чтении приняла законопроект о конфискации денег и имущества, которые были получены в результате совершения киберпреступлений. Об этом сообщает ТАСС.

Проектом вносятся изменения в уголовную статью 104.1 ("Конфискация имущества"). Она дополняется положением о конфискации средств, ценностей и другого имущества, если те были получены путем совершения преступлений по статьям 273 ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ"), 274 ("Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей") и 274.1 (Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации").

Помимо этого, изымать полученные преступным путем средства будут, если гражданина обвиняют по уголовной статье 272 ("Неправомерный доступ к компьютерной информации").

Ранее выяснилось, что за первые четыре месяца 2023 года количество фишинговых атак выросло 26%. Кроме того, аферисты стали создавать в Сети фальшивые опросы от имени знаменитых брендов. Злоумышленники создают сообщения со ссылками на вредоносный ресурс, а потом распространяют их в мессенджерах.

