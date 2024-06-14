ОАК: возгорание в Москве произошло не в ОКБ Сухого, а на прилегающей территории

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар, произошедший в Москве накануне, был не на территории ОКБ Сухого. Возгорание началось на прилегающем к нему участке бывшего завода "Знамя труда", рассказали представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех").

"За ночь и утро вышло много некорректных сообщений о якобы возгорании на территории ОКБ Сухого. В этой связи сообщаем: никакого возгорания на территории ОКБ Сухого не было. Возгорание возникло на прилегающей территории бывшего завода "Знамя труда", – уточнили в телеграм-канале корпорации.

Кроме того, представители организации подчеркнули, что на пострадавшей в результате возгорания территории не ведется производственная деятельность. Они уточнили, что ее перенесли на другие площадки задолго до этого пожара.

Также в корпорации обратили внимание, что ОКБ Сухого остается "настоящим, а не бывшим", как утверждалось в некоторых публикациях СМИ, которые появились в ночное время.

Кроме того, авторы поста уточнили, что работа над созданием новой техники в настоящее время ведется в штатном режиме.

О возгорании в здании на севере Москвы стало известно вечером 13 июня. Ряд СМИ сообщили, что пожар начался на территории ОКБ Сухого.

Сообщалось, что огонь распространился на 400 квадратных метров, но спустя некоторое время площадь пожара расширилась до 800 "квадратов". К тушению возгорания были привлечены более 70 специалистов и 25 единиц техники МЧС. Позже огонь удалось полностью потушить .

