Пожарные проверят станцию метро "Маяковская" после сообщения о возгорании – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские пожарные получили информацию о возгорании на складе на станции метро "Маяковская" Замоскворецкой линии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Пожарным поступило сообщение о возгорании на складе на станции метро "Маяковская". На место выехали 20 расчетов столичного пожарно-спасательного гарнизона", – отметил он.

В январе этого года пожар произошел в вестибюле станции "Каширская" Замоскворецкой линии метро. Говорилось, что причиной стало возгорание кабеля в бухтах.

В 12:47 открытое горение ликвидировали, а затем пожар был локализован на площади 15 квадратных метров.

Ранее возгорание произошло в одном из вагонов поезда на станции "Спортивная" Сокольнической линии метро. По данным ГУ МЧС, площадь пожара составила один квадратный метр. Сотрудники метрополитена смогли эвакуировать пассажиров.



Задымление произошло на станции метро "Спортивная"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!