Движение транспорта перекрыли в ТиНАО после ДТП

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Движение транспорта перекрыли из-за ДТП на улице Александра Печерского в поселении Первомайском. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

"Движение по основному ходу улицы Александра Печерского перекрыто в обоих направлениях. Проезд осуществляется по дублерам", – уточнили в сообщении.

Авария произошла в ТиНАО. Движение в сторону Киевского шоссе было затруднено на 1 километр. О пострадавших не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом во Владимирской области количество пострадавших возросло до 19 человек, среди них трое детей и 16 взрослых. Всех пострадавших доставили в медучреждения. Детям оказали амбулаторную помощь.

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