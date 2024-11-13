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Женщина задержана после нападения с ножом на сожителя в Подольске. О происшествии сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МВД РФ.

"Бригадой скорой помощи доставлен и госпитализирован мужчина 1986 года рождения. Предварительно установлено, что в квартире одного из домов на улице Плещеевской между потерпевшим и его сожительницей в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт, после чего женщина нанесла ему ножевое ранение", – уточняется в публикации.

В отношении нападавшей 1980 года рождения завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее мужчина в Люберцах попытался зарезать жену из-за отказа жить с ним. По данным следствия, 6 ноября подозреваемый выждал, когда его жена выйдет из подъезда на работу, после чего нанес ей не менее двух ударов ножом в шею. Однако женщина оказала сопротивление, поэтому напавший не смог довести умысел до конца.

