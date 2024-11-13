Metro: британская школьница напала с ножницами на учителя и была арестована

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Британская школьница напала с ножницами на учителя. О конфликте 12-летней девочки и преподавателя в средней школе-академии Ньюпорта сообщается в материале Metro.

Школьницу после случившегося арестовали по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений. В настоящее время ее выпустили под залог, уточняется в статье.

Учителя положили в больницу с травмами, однако сейчас он уже находится дома.

Руководитель образовательного учреждения Адам Джонс, в свою очередь, заверил, что это единичный случай. По его словам, в школе уделяют большое внимание безопасности. Школьников и родителей попросили не обсуждать инцидент в Сети.

Ранее полицейский из американского штата Огайо был "атакован" гигантской надувной тыквой. Овощ огромных размеров перегородил местным жителям проезжую часть. На место ЧП прибыл офицер, который попытался сдвинуть тыкву с дороги, однако почти сразу же она упала на него.