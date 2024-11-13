Десять человек самовольно покинули воинскую часть в Новосибирской области

Фото: 123RF/gcalin

Десять человек самовольно покинули воинскую часть в рабочем поселке Коченево Новосибирской области. Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на главу района Евгения Антипова.

Пропавшие солдаты уже уходили в "самоволку", добавил глава. В этот раз они уехали из поселка за полчаса, воспользовавшись такси. Четверых из десяти уже задержали за пределами района, шестерых еще ищут. Преступления на территории района они не совершали, уточнил Антипов.

Ранее депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон о прекращении приобретенного гражданства России, если человек уклонился от первоначальной постановки на воинский учет.

Эта норма станет дополнительным основанием для прекращения гражданства, наряду с неисполнением законодательства и преступлениями, которые создают угрозу национальной безопасности.

