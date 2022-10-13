13 октября, 22:00Происшествия
Власти Харькова сообщили об ударах по городу и перебоях со светом
Фото: телеграм-канал "Харьков life"
Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что Харьков подвергся артиллерийскому обстрелу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его персональный телеграм-канал.
"Обращаемся к жителям Харькова: оставайтесь в укрытиях! Враг наносит удары по областному центру", – указано в сообщении.
Мэр Харькова Игорь Терехов также заявил, что после двух ударов в некоторых районах города начались проблемы с электроснабжением.
"Харьковоблэнерго" информирует об обесточенных районах. В компании подтвердили, что специалисты – энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.
Ранее глава областной военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил о попадании двух ракет в размещенный в регионе военный объект.
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