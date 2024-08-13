13 августа, 17:42Происшествия
Суд арестовал виновника смертельной аварии на МКАД
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Виновника смертельного ДТП, произошедшего на МКАД в ночь на 12 августа, арестовали, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Суд принял такое решение с учетом позиции прокуратуры Юго-Западного административного округа.
37-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения и сопряженное с составлением места его совершения".
Расследование уголовного дела и привлечение мужчины к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.
Авария произошла на 39-м километре МКАД. Автомобиль "ГАЗ" при перестроении не уступил дорогу мотоциклу, который от удара выехал за пределы внешней стороны на внутреннюю и столкнулся с автомобилем Nissan.
В результате дорожной аварии пассажирка мотоцикла 2002 года рождения скончалась на месте, водитель мотоцикла госпитализирован. Установлено, что водитель автомобиля "ГАЗ" в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, а после покинул место аварии.