В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже в ресторане

Фото: Росгвардия

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже в сетевом ресторане на улице Первомайская. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу главного управления Росгвардии по Москве.

Сообщается, что сигнал тревоги поступил экипажу Росгвардии в воскресенье утром. Прибыв по указанному адресу, сотрудники увидели, как неизвестный мужчины убегает в места преступления.

"В Восточном административном округе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, который проник в сетевой ресторан и совершил кражу. Благодаря профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны мужчина был задержан. В ходе разбирательств выяснилось, что 18-летний москвич путем отжатия входной двери проник в помещение ресторана", – говорится в сообщении Росгвардии.

Правонарушитель украл два планшета и денежные средства. Теперь задержанный передан сотрудникам полиции.

Ранее столичные правоохранители задержали мужчину по подозрению в хищении утерянного бумажного свертка, в котором находился 1 миллион рублей. Прохожий заметил сверток на Мантулинской улице в Москве и решил оставить его себе. По данному инциденту ему могут назначить до 10 лет лишения свободы.