В Воронеже выброшенный из окна вентилятор чуть не убил прохожую

Фото: телеграм-канал Baza

В Воронеже на девушку чуть не упал выброшенный из окна вентилятор. Видео с моментом падения было опубликовано в социальных сетях 13 августа и вызвало большой резонанс в Сети. О происшествии сообщил телеграм-канал Baza.

На кадрах видно, как прохожая идет по тротуару во дворе многоэтажного дома ЖК "Московский квартал". Затем в сантиметрах от нее упал вентилятор, который разбился и разлетелся на части.

Как сообщают очевидцы, вентилятор выбросила из окна шестого этажа жительница дома по улице Шишкова. Ее личность сейчас устанавливается.

Пострадавшая от падения вентилятора девушка намерена обратиться в суд и привлечь к ответственности того, кто бросил вентилятор из окна. В социальных сетях она сообщила, что предмет все же успел задеть ей руку.

"Это, действительно, второй день рождения! И ей, конечно, тоже повезло, что она не убила человека", – так пострадавшая прокомментировала ситуацию в социальных сетях.

Ранее пенсионерка выбросила из окна 300 тысяч рублей под влиянием мошенников. Об обмане женщина догадалась только тогда, когда неизвестный мужчина на ее глазах просто забрал сверток и ушел.