Ребенок скончался на приеме у стоматолога в Красноярске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Семилетний мальчик скончался во время оказания стоматологических услуг в Красноярске. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию региональной прокуратуры в телеграм-канале.

Перед началом лечения ребенка ввели в медикаментозный сон. После этого сатурация стала быстро снижаться. Во время реанимационных мероприятий состояние мальчика ухудшилось. Бригада скорой помощи, прибывшая на место, констатировала смерть пациента.

Надзорное ведомство намерено проверить, были ли соблюдены требования законодательства об охране здоровья при оказании услуг детям.

Ранее пациентка частной клиники скончалась после абдоминопластики живота. Следователи возбудили уголовное дело. Расследование осуществляется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть.

