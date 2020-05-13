МЧС проверяет информацию о пожаре на птицефабрике в ТиНАО

Фото: Москва 24/Симонов Никита

Пожар произошел на птицефабрике в поселении Филимонковском в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, работников эвакуируют из помещений.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве сообщили, что на место пожара прибыли спасатели, проводится разведка.

В ночь на среду пожар произошел в многоэтажном жилом доме на юге Москвы. Огонь охватил дом по адресу: Ялтинская улица, 1. Сообщалось, что возгорание произошло на последнем этаже 22-этажного здания. В районе пожара наблюдалось сильное задымление.