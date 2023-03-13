ФСБ в Новгородской области задержала мужчину, склонявшего мобилизованных к госизмене

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Сотрудники управления ФСБ по Новгородской области задержали мужчину, склонявшего мобилизованных к госизмене, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, <...> (который. – Прим. ред.) принимал меры по склонению призванных в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации лиц к совершению государственной измены", – указали в ФСБ.

По информации ведомства, задержанный призывал мобилизованных передавать вооруженным силам противника сведения о дислокации российских военных, похищать и передавать боевую технику, а также добровольно сдаваться в плен. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией").

Мужчина будет находится под стражей в течение двух месяцев, согласно решению суда. Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства совершенного преступления. Проводятся следственные действия.

Ранее в Амурской области РФ задержали россиянина, который передавал секретные данные иностранным спецслужбам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

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