Россиянина задержали в Приамурье за сбор данных для иностранных спецслужб – СМИ

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В Амурской области задержали россиянина, который, по версии следствия, передавал секретные данные иностранным спецслужбам. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что в период с 28 января по 20 июня 2022 года мужчина собирал и передавал сведения о российском ядерном оружии, которые являются государственной тайной.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

Накануне суд в Москве приговорил к 13 годам в колонии строгого режима политолога Демури Воронина, который был одним из фигурантов уголовного дела журналиста Ивана Сафронова. В 2015 году тот переслал представителям Цюрихского университета и разведки ФРГ секретные данные о ВС РФ.



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