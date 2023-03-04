ФСБ задержала москвичку за госизмену в виде оказания финансовой помощи ВСУ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Центр общественный связей ФСБ России сообщил о задержании жительницы Москвы, которая перечисляла денежные средства Вооруженным силам Украины, передает ТАСС.

"Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", – указали в ФСБ.

По информации ведомства, данное преступление предусмотрено статьей 275 Уголовного кодекса РФ.

Москвичка была задержана при попытке выезда из России. Лефортовский суд столицы постановил отправить ее под арест на два месяца.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае арестовали жительницу региона по делу о тайном сотрудничестве с иностранной организацией. В ФСБ сообщили, что россиянка 1978 года рождения пыталась содействовать деятельности против безопасности РФ.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!