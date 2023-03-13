Фото: МЧС России

Пожар на складе в подмосковном Одинцове локализовали на площади 4 320 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Огнеборцы локализовали пожар на площади 4 тысячи 320 квадратных метров", – указано в сообщении.

Пожар вспыхнул в нежилом помещении на улице Зеленой в городском округе Одинцово. У здания на площади в 2 тысячи квадратных метров обрушилась крыша.

Специалистами МЧС России были проведены замеры воздуха, они не обнаружили вредных веществ. Сведений о пострадавших и погибших не поступало.

Пожар тушат 83 человека и 23 единицы техники, из них от МЧС России 51 человек и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось о пожаре в цехе по производству пластика в Подмосковье. Тогда огонь охватил площадь в 5 тысяч квадратных метров, у здания обрушилась крыша. В происшествии никто не пострадал.

До этого пожар произошелна складе в подмосковной Малаховке. В здании хранились вата и макулатура, площадь возгорания составила более 500 квадратных метров.

Видео: МЧС России

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