Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Раненного ножом мальчика из Коломны на следующей неделе переведут из реанимации, сообщает в телеграм-канале подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

"Сашка. Уже бодрячком. Раскрашивает катер. Подарили ему танк и БТР. Чувствует себя хорошо. Самое страшное позади", – написала Мишонова.

По словам омбудсмена, мальчика на следующей неделе переведут в обычную палату.

Вечером 6 января 23-летняя подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла удар ножом в область живота своему сыну. После этого мальчика доставили в больницу. По словам уполномоченного по правам человека в Московской области, органы системы профилактики уже обращали внимание на эту семью.

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