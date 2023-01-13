Дело возбуждено по факту гибели ребенка при наезде электрички у станции МЖД Бутово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели несовершеннолетнего в результате наезда на него электропоезда у станции Московской железной дороги (МЖД) Бутово. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 12 января. От полученных травм не достигший совершеннолетия скончался на месте.

"Следователями Восточного следственного отдела на транспорте Западного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе выяснения обстоятельств было осмотрено место происшествия и запланированы необходимые экспертизы. Очевидцев смертельного происшествия допросили.

Ранее около железной дороги в подмосковной Кашире обнаружили отрубленные мужскую голову и ноги. О найденных частях тела сообщил сотрудник железнодорожной станции. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.



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