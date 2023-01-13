Бригада рабочих отравилась газом в Красноярском крае, один человек погиб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бригада рабочих в поселке Раздолинск Мотыгинского района отравилась газом, один человек погиб. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах Красноярского края сообщает РИА Новости.

"Один человек погиб, четверо госпитализированы, находятся на лечении", – заявил собеседник агентства.

По словам источника, пострадавшие работали на газогенераторной установке, они отравились смесью газа. Погибшим стал начальник участка, отвечавший за безопасность работ, так как находился ближе всех к установке.

Ранее двух девушек и фельдшера госпитализировали из-за отравления угарным газом в Саратове. Тогда в квартире была выявлена утечка газа при включенной вытяжке в ванной.

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