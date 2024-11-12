СК завел дело на литовца за осквернение памятника солдатам в Курской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет России возбудил уголовное дело на гражданина Литвы Вальдаса Барткявичюса, который осквернил памятник Воинам-Освободителям в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СКР, дело было заведено сразу по трем статьям: "Реабилитация нацизма", "Повреждение мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества", "Публичное оправдание терроризма".

11 ноября, по версии следствия, Барткявичюс и другие лица с использованием фотосъемки осквернили памятник и повредили монумент, увековечивающий память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны. Кроме того, гражданин Литвы, находясь в своей стране, публично оправдал действия тех, кто причастен к теракту в "Крокус Сити Холле".

Сейчас следователи занимаются розыском Барткявичюса и его соучастников. В ближайшее время гражданину Литвы будет заочно предъявлено обвинение, а также его объявят в международный розыск. Следователи планируют обратиться в суд, чтобы ходатайствовать об аресте злоумышленника.

Ранее мужчина также высказывался о необходимости полного запрета русского языка и русской культуры в Литве и других европейских странах, в декабре 2023 года он осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе.

