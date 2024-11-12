Подозреваемый в педофилии замдиректора семейного центра в Петербурге арестован

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Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО до 10 января 2025 года заместителя директора Центра содействия семейному воспитанию Германа Белякова по подозрению в педофилии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Мужчина свою вину не признает и отказывается давать показания по этому делу, уточнили в пресс-службе.

Ранее суд Торонто приговорил 83-летнего канадского модельера Питера Нюгарда к 11 годам тюремного заключения за сексуальное насилие. Иск на него подали 57 женщин.

Из материалов дела следует, что двум женщинам на момент преступления было 14 лет. Иск также поступил от сыновей Нюгарда, которые заявили, что знакомый отца по его указанию совершил над ними насильственные действия сексуального характера в подростковом возрасте.

