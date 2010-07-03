Более 20 человек эвакуировали при пожаре на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел в одном из жилых домов, расположенных в столичном районе Строгино на северо-западе города.

В результате были эвакуированы 23 человека, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МЧС по столице.

Инцидент произошел на улице Маршала Катукова. Огонь распространился на балконах четвертого, пятого и шестого этажей.

Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. В данный момент возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Ранее возгорание произошло в здании подразделения Министерства юстиции и Евразийской экономической комиссии в центре Москвы.