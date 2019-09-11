Пожар произошел в здании подразделения Минюста

Фото: скриншот телеканала Москва 24

В здании одного из подразделений Министерства юстиции России произошло возгорание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Здание расположено на Смоленском бульваре, 3/5. По данным из открытых источников, по указанному адресу находятся департамент международного права Минюста, регистрационная палата ведомства и Евразийская экономическая комиссия.

К настоящему моменту пожар в административном здании ликвидирован. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Происходило загорание деревянного настила на кровле. Информации о пострадавших не поступало, из здания эвакуировали 10 человек.

Ранее сообщалось о возгорании в бассейне Училища олимпийского резерва на западе столицы. ЧП произошло по адресу: Малая Филевская улица, дом 34, корпус 2. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

