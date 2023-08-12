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12 августа, 18:47

Происшествия

Над территорией Белгородской области уничтожен украинский БПЛА – Минобороны РФ

Фото: 123RF/tsuneo

Киев попытался атаковать объект на территории России. Украинский беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня около 17:30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Ранее российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Шебекинском городском округе. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что БПЛА был сбит на подлете к городу.

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