12 августа, 18:47Происшествия
Над территорией Белгородской области уничтожен украинский БПЛА – Минобороны РФ
Фото: 123RF/tsuneo
Киев попытался атаковать объект на территории России. Украинский беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня около 17:30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
Ранее российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Шебекинском городском округе. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что БПЛА был сбит на подлете к городу.
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