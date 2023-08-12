Система ПВО сбила беспилотник в небе над Калужской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на субботу, 12 августа, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Калужской областью беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня ночью в Дзержинском районе работали средства ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат", – написал он в своем телеграм-канале.

При этом, как отметил Шапша, никто из местных жителей не пострадал. В ходе осмотра объектов инфраструктуры повреждений не выявлено.

Минувшей ночью попытку атаки БПЛА также пресекли в Крыму. Там ПВО и средства РЭБ ликвидировали 20 беспилотников. По информации Минобороны РФ, местное население не пострадало.



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