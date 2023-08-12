В Крыму пресекли попытку атаки 20 БПЛА Киева в ночь на 12 августа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на субботу, 12 августа, российские военные пресекли попытку атаки 20 беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Крым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", – говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, 14 объектов были ликвидированы силами системы противовоздушной обороны (ПВО), еще 6 не смогли достичь своих целей из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

О пострадавших и инфраструктурных разрушениях в результате атаки не сообщалось.

До этого российские военные пресекли попытки атаковать с помощью БПЛА Московскую и Калужскую области. Помимо этого, два беспилотника украинской армии были ликвидированы на подлете к Севастополю. В результате инцидента никто не пострадал.



Собянин: в результате работы ПВО уничтожен беспилотник, от обломков никто не пострадал