Пострадавшего при обстреле в Шебекине ребенка транспортируют в РДКБ

Фото: depositphotos/kalinovsky

Одного из детей, пострадавших при обстреле детской площадки в городе Шебекине Белгородской области, транспортируют в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ), расположенную в Москве. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, пишет ТАСС.

По его словам, ребенка сопровождают врачи. Еще один пострадавший при атаке находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Проведены телемедицинские консультации с федеральными специалистами, вместе с белгородскими медиками определена тактика лечения, добавил Кузнецов.

Украинские военные вечером 11 июля сбросили с дрона взрывное устройство на детскую площадку в Шебекине. В результате атаки пятеро детей получили ранения, состояние двоих из них оценивалось как тяжелое. Бригада скорой помощи доставила их в детскую областную клиническую больницу (ДОКБ). Другим раненым детям врачи Шебекинской ЦРБ оказали первую помощь и перевезли в ДОКБ.

Позже детей, находящихся в тяжелом состоянии, оперировали медики. Пострадавшим оказывают помощь мультидисциплинарные бригады, в которые входят реаниматологи, сосудистые хирурги, травматологи, детские хирурги, медицинские сестры и медицинские сестры-анестезистки.

