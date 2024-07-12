Медики оперируют двоих детей, пострадавших при атаке дронов в Шебекине

Фото: ТАСС/Евгений Силантьев

Двое из пяти детей, которые пострадали при атаке украинских дронов в Шебекине, находятся в тяжелом состоянии в операционных. Об этом сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в своем телеграм-канале.

"Делаем все возможное, чтобы спасти детей, которых наши враги целенаправленно пытались убить. 5 ребят, двое из них в тяжелом состоянии сейчас находятся в операционных. Сам только что из больницы, невозможно оправдать, когда дрон наводят на беззащитных детей", – написал министр.

По его словам, всю необходимую помощь детям оказывают мультидисциплинарные бригады, в которые входят реаниматологи, сосудистые хирурги, травматологи, детские хирурги, медицинские сестры и медицинские сестры-анестезистки. Иконников уточнил, что после операций будут назначены консультации с федеральными центрами.

Вооруженные силы Украины сбросили с дрона взрывное устройство на детскую площадку, которая расположена во дворе жилого дома в Шебекине Белгородской области, вечером 11 июля. Пять детей получили ранения, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Их на скорой везут в детскую областную клиническую больницу (ДОКБ). Другим троим раненым врачи Шебекинской ЦРБ оказали первую помощь и перевезли в ДОКБ.

