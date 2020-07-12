СК выясняет обстоятельства жесткой посадки легкомоторного самолета под Тверью

Фото: МЧС России по Тверской области

Следователи выехали на место жесткой посадки легкомоторного самолета в Тверской области. Об этом говорится на сайте Следственного комитета по Московской области.

По данным следователей, инцидент произошел в Калязинском районе Тверской области около 13:40. На борту находились пилот с женщиной и ребенком. Пассажиры получили небольшие ушибы, пилот – перелом руки.

Специалисты намерены провести соответствующие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник в экстренных службах рассказывал ТАСС, что самолет совершал несанкционированный полет из подмосковного Можайска в Калязин. По предварительным данным, ЧП произошло из-за технической неисправности транспорта.

Ранее легкомоторный самолет разбился в городе Дзержинске Нижегородской области. Инцидент произошел в районе Игумновского шоссе. К проверке инцидента привлекли 12 человек и четыре единицы техники.

