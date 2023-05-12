Огонь с горящих в Дзержинском покрышек перешел на соседнее здание

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Огонь с покрышек, горящих в подмосковном Дзержинском, перешел на соседнее здание, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

"Огонь перекинулся на соседнее здание. Горит кровля на площади 20 квадратных метров", – уточнили в МЧС.

Как отметили спасатели, есть угроза распространения огня на всю кровлю здания. Авиация, работающая на пожаре, совершила уже 14 сбросов воды.

Сообщения о возгорании покрышек в подмосковном Дзержинском поступили в МЧС в 08:22.

Изначальная площадь пожара достигала 30 квадратных метров, однако впоследствии она выросла до 2,5 тысячи "квадратов". К ликвидации огня привлекли 55 человек и 19 единиц техники. Кроме того, для помощи в тушении пожара направили два пожарных вертолета Московского авиацентра.